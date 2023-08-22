Узнать больше

Собянин поздравил жителей Москвы с Днём Государственного флага

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днём Государственного флага, который отмечается 22 августа.
Собянин поздравил жителей Москвы с Днём Государственного флага
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Сегодня — День Государственного флага Российской Федерации, символа могущества нашей державы! <...> Поздравляю всех с этим праздником!» — заявил Собянин.

Он отметил, что цвета флага символизируют честь и благородство, любовь и великодушие, мужество и стойкость.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Сергей Прокопьев, Андрей Федяев и Дмитрий Петелин с борта МКС поздравили соотечественников с Днём государственного флага России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить