Собянин поздравил жителей Москвы с Днём Государственного флага

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днём Государственного флага, который отмечается 22 августа.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Сегодня — День Государственного флага Российской Федерации, символа могущества нашей державы! <...> Поздравляю всех с этим праздником!» — заявил Собянин.

Он отметил, что цвета флага символизируют честь и благородство, любовь и великодушие, мужество и стойкость.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Сергей Прокопьев, Андрей Федяев и Дмитрий Петелин с борта МКС поздравили соотечественников с Днём государственного флага России.