Космонавты на МКС поздравили россиян с Днём государственного флага

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Андрей Федяев и Дмитрий Петелин с борта МКС поздравили соотечественников с Днём государственного флага России.

Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале «Роскосмоса».

«Дорогие друзья, поздравляем вас с Днём государственного флага России!» — говорится в сообщении.

Российские космонавты подчеркнули, что флаг страны, как и другие символы, олицетворяет её независимость и многовековую историю.

Также они выразили гордость за то, что российский флаг представлен на борту МКС.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём государственного флага.