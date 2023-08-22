Космонавты на МКС поздравили россиян с Днём государственного флага
Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале «Роскосмоса».
«Дорогие друзья, поздравляем вас с Днём государственного флага России!» — говорится в сообщении.
Российские космонавты подчеркнули, что флаг страны, как и другие символы, олицетворяет её независимость и многовековую историю.
Также они выразили гордость за то, что российский флаг представлен на борту МКС.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днём государственного флага.