Тимати изъявил желание приобрести сеть Domino's Pizza в России

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что хотел бы приобрести вместе с ресторатором Антоном Пинским сеть Domino's Pizza в России.

«В связи с уходом из страны и процедурой банкротства Domino's Pizza прошу руководство связаться с нами с Антоном Пинским и обсудить возможность покупки сети пиццерий с последующим ребрендингом под нашим руководством», — написал он в сториз в Instagram*.

Мастер-франчайзи торговой марки Domino's Pizza ранее объявил о планах начать процесс банкротства ООО «Пицца Ресторантс» (DPRussia).

Также стало известно, что японская компания Uniqlo прекратила весь бизнес в России.

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