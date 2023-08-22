Тимати изъявил желание приобрести сеть Domino's Pizza в России
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«В связи с уходом из страны и процедурой банкротства Domino's Pizza прошу руководство связаться с нами с Антоном Пинским и обсудить возможность покупки сети пиццерий с последующим ребрендингом под нашим руководством», — написал он в сториз в Instagram*.
Мастер-франчайзи торговой марки Domino's Pizza ранее объявил о планах начать процесс банкротства ООО «Пицца Ресторантс» (DPRussia).
Также стало известно, что японская компания Uniqlo прекратила весь бизнес в России.
* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.