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Тимати изъявил желание приобрести сеть Domino's Pizza в России

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Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что хотел бы приобрести вместе с ресторатором Антоном Пинским сеть Domino's Pizza в России.
Тимати изъявил желание приобрести сеть Domino's Pizza в России
  • Gettyimages.ru

«В связи с уходом из страны и процедурой банкротства Domino's Pizza прошу руководство связаться с нами с Антоном Пинским и обсудить возможность покупки сети пиццерий с последующим ребрендингом под нашим руководством», — написал он в сториз в Instagram*.

Мастер-франчайзи торговой марки Domino's Pizza ранее объявил о планах начать процесс банкротства ООО «Пицца Ресторантс» (DPRussia).

Также стало известно, что японская компания Uniqlo прекратила весь бизнес в России.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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