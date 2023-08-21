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Мастер-франчайзи Domino's Pizza заявил о планах объявить банкротство в России

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Мастер-франчайзи торговой марки Domino's Pizza объявил о планах начать процесс банкротства ООО «Пицца Ресторантс» (DPRussia).

«Сегодня компания сообщает о начале действий непосредственной холдинговой компании DPRussia по подаче заявления о банкротстве DPRussia», — приводит заявление РИА Новости.

В компании пояснили, что вынуждены прекратить попытки продать бизнес и исключить присутствие группы в России.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России до 1 июня 2023 года внести изменения в законодательство для облегчения процедуры банкротства граждан.

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