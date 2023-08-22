Узнать больше

«Ведомости»: компания Uniqlo прекратила весь свой бизнес в России

Короткая ссылка
Японская компания Uniqlo прекратила весь свой бизнес в России.

Об этом сообщают «Ведомости».

Как рассказал изданию один из партнёров японской компании, что фирма расторгла договоры аренды помещений для магазинов по всей России и другие ритейлеры уже занимают данные площади.

Данную информацию подтвердили и владельцы торговых центров, где ранее располагались магазины японской компании.

Так, например, на месте магазина японского бренда в комплексе «Атриум» у Курского вокзала появился бутик Lime. Другие торговые площади в различных ТЦ уже заняли или же на них претендуют Gloria Jeans, Lady & Gentleman City — Just Clothes и т. д.

В марте 2022 года японская сеть магазинов одежды Uniqlo заявила, что приостановит деятельность на территории России в связи с рядом возникших трудностей.

В октябре появилась информация, что ретейлер Uniqlo сокращает сеть магазинов в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить