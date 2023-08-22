«Ведомости»: компания Uniqlo прекратила весь свой бизнес в России

Японская компания Uniqlo прекратила весь свой бизнес в России.

Об этом сообщают «Ведомости».

Как рассказал изданию один из партнёров японской компании, что фирма расторгла договоры аренды помещений для магазинов по всей России и другие ритейлеры уже занимают данные площади.

Данную информацию подтвердили и владельцы торговых центров, где ранее располагались магазины японской компании.

Так, например, на месте магазина японского бренда в комплексе «Атриум» у Курского вокзала появился бутик Lime. Другие торговые площади в различных ТЦ уже заняли или же на них претендуют Gloria Jeans, Lady & Gentleman City — Just Clothes и т. д.

В марте 2022 года японская сеть магазинов одежды Uniqlo заявила, что приостановит деятельность на территории России в связи с рядом возникших трудностей.

В октябре появилась информация, что ретейлер Uniqlo сокращает сеть магазинов в России.