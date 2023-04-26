На Новом Арбате место флагмана Uniqlo займёт Gloria Jeans

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На месте флагмана Uniqlo в Москве на Новом Арбате Gloria Jeans в июне откроет свой магазин.
На Новом Арбате место флагмана Uniqlo займёт Gloria Jeans
  • Legion-Media

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ритейлера.

«Компания договорилась об аренде помещения на Новом Арбате, которое раньше занимал флагман Uniqlo. Площадь помещения — около 2000 квадратных метров», — заявили в Gloria Jeans.

В марте 2022 года японская сеть магазинов одежды Uniqlo заявила, что приостановит деятельность на территории России в связи с рядом возникших трудностей.

В октябре появилась информация, что ретейлер Uniqlo сокращает сеть магазинов в России.

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