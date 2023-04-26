На Новом Арбате место флагмана Uniqlo займёт Gloria Jeans
- Legion-Media
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ритейлера.
«Компания договорилась об аренде помещения на Новом Арбате, которое раньше занимал флагман Uniqlo. Площадь помещения — около 2000 квадратных метров», — заявили в Gloria Jeans.
В марте 2022 года японская сеть магазинов одежды Uniqlo заявила, что приостановит деятельность на территории России в связи с рядом возникших трудностей.
В октябре появилась информация, что ретейлер Uniqlo сокращает сеть магазинов в России.