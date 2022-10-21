«Ведомости»: Uniqlo сокращает сеть магазинов в России

Ритейлер Uniqlo сокращает сеть магазинов в России, сообщает газета «Ведомости».

«Uniqlo уведомила персонал компании о подготовке отдельных временно остановленных магазинов к полному закрытию», — говорится в материале.

Отмечается, что, согласно данным японского сайта Uniqlo, в России свернули как минимум две точки.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий на 2022 год параллельный импорт.

Позднее Министерство промышленности и торговли России утвердило изменения в перечень товаров для параллельного импорта, добавив в него продукцию Siemens, BMW и LEGO.