Минпромторг России внёс в список параллельного импорта продукцию Siemens, BMW и Lego

Министерство промышленности и торговли России утвердило изменения в перечень товаров для параллельного импорта, добавив в него продукцию Siemens, BMW и Lego.

«Согласно приказу Минпромторга России, изменения носят исключительно точечный характер... Главным образом речь идёт о продукции брендов Siemens, BMW и Lego, которые ранее объявили о полном уходе с российского рынка», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что также изменения коснулись парфюмерных и косметических средств, станкоинструментальной продукции, аккумуляторов и другой продукции.

Ранее в Минэкономразвития рассказали о ввозе параллельным импортом товаров на $1,8 млрд в мае.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий на 2022 год параллельный импорт.