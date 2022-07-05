В Россию за три недели ввезено более 230 тыс. т товаров на $1,8 млрд. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Неплохая динамика по параллельному импорту. Только за три недели мая ввезено более 230 тыс. т товаров на $1,8 млрд», — сообщил он на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Решетников добавил, что это составляет 15% от месячного импорта.

В Минэкономразвития рассказали о ввозе параллельным импортом товаров на $1,8 млрд в мае

Ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил рассмотреть возможность параллельного проката или принудительного лицензирования фильмов как способа сохранения отечественных киносетей.