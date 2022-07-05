В России предложили рассмотреть параллельный импорт фильмов
«Если серьёзно говорить, если мы хотим сохранить сети, а их надо сохранить... нужно думать, не знаю, о параллельном прокате, о принудительном лицензировании», — цитирует его ТАСС.
Швыдкой отметил, что для сохранения кинозалов в России необходимо снимать по меньшей мере 200-250 кинокартин, однако на данный момент в стране выпускают их менее сотни.
Вместе с этим он подчеркнул, что рост доли российского кино за последний год был хорошим.
«Российское кино занимало четвёртую часть по сборам и по репертуару от общего репертуара кинотеатрального», — добавил Швыдкой.
В июне президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий на 2022 год параллельный импорт.
Минпромторг России ранее скорректировал перечень товаров для параллельного импорта, в него планируется добавить LEGO, а также исключить Duracell и Merries.