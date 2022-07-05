В России предложили рассмотреть параллельный импорт фильмов

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Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в эфире радио «Комсомольская правда» предложил рассмотреть возможность параллельного проката или принудительного лицензирования фильмов как способа сохранения отечественных киносетей.

«Если серьёзно говорить, если мы хотим сохранить сети, а их надо сохранить... нужно думать, не знаю, о параллельном прокате, о принудительном лицензировании», — цитирует его ТАСС.

Швыдкой отметил, что для сохранения кинозалов в России необходимо снимать по меньшей мере 200-250 кинокартин, однако на данный момент в стране выпускают их менее сотни. 

Вместе с этим он подчеркнул, что рост доли российского кино за последний год был хорошим.

«Российское кино занимало четвёртую часть по сборам и по репертуару от общего репертуара кинотеатрального», — добавил Швыдкой.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий на 2022 год параллельный импорт.

Минпромторг России ранее скорректировал перечень товаров для параллельного импорта, в него планируется добавить LEGO, а также исключить Duracell и Merries.

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