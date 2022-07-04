Минпромторг России намерен добавить в параллельный импорт Lego

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Минпромторг России скорректировал перечень товаров для параллельного импорта, в него планируется добавить Lego, а также исключить Duracell и Merries, заявил глава министерства Денис Мантуров.
Минпромторг России намерен добавить в параллельный импорт Lego
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«Мы не так давно внесли в Минюст откорректированный перечень. Там, в том числе, удалены компании, которые продолжают поставлять на наш рынок свою продукцию и не уходили с рынка. Поэтому мы их исключили из этого перечня», — приводит РИА Новости слова Мантурова в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром-2022».

Уточняется, что перечень будет расширен за счёт ряда наименований продукции брендов BMW, Siemens и Lego.

В то же время такие бренды как Wilo, Duracell и Merries исключаются, так как производители гарантируют поставки в Россию.

9 марта стало известно, что компания Lego Group приостанавливает поставки в Россию.

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