Магазины re:Store начали продажу ввезённых по параллельному импорту iPhone и MacBook

Сеть магазинов re:Store начала продажу техники Apple, которая ввезена по схеме параллельного импорта.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Сеть магазинов re:Store делает всё возможное, чтобы обеспечить полный ассортимент товаров, которые клиенты привыкли видеть в магазинах сети. На сегодняшний день в магазинах представлена техника как ввезённая до марта 2022 года, так и техника, которая была привезена на территорию России в июне 2022 года. Это касается в первую очередь iPhone и MacBook», — пояснили в компании.

Ранее в Минэкономразвития рассказали о ввозе параллельным импортом товаров на $1,8 млрд в мае.