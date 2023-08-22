В первом полугодии 2023 года в России количество покупок фастфуда выросло на 8%

Ресурс «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» представил статистику, согласно которой в России количество покупок фастфуда увеличилось на 8% при росте среднего чека на 10% в первом полугодии 2023-го по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

С января по июнь 2023-го на 10% увеличились покупки хот-догов, бургеров — на 9%, а шаурмы и пиццы — на 7% и 5% соответственно.

Также, по данным «Чек Индекс», больше всего выросла цена бургеров (на 10%), пиццы и хот-догов (на 9%), шаурмы (на 6%).

Ранее RT сообщал, что, согласно статистике оператора фискальных данных «Такском», в России за год на 18% упали продажи арбузов, а дынь — выросли на 12%.