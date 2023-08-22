В первом полугодии 2023 года в России количество покупок фастфуда выросло на 8%
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru».
С января по июнь 2023-го на 10% увеличились покупки хот-догов, бургеров — на 9%, а шаурмы и пиццы — на 7% и 5% соответственно.
Также, по данным «Чек Индекс», больше всего выросла цена бургеров (на 10%), пиццы и хот-догов (на 9%), шаурмы (на 6%).
Ранее RT сообщал, что, согласно статистике оператора фискальных данных «Такском», в России за год на 18% упали продажи арбузов, а дынь — выросли на 12%.