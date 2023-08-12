В России за год упали продажи арбузов
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Так, летом 2023 года средняя цена 1 кг арбуза составила 68 рублей.
«Средняя цена выросла на 14%, продажи упали на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — уточнили в «Такскоме».
В свою очередь, средняя цена 1 кг дыни этим летом составила 112 рублей.
При этом средняя цена выросла на 5%, а продажи — на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Всего было проанализировано более 49 млрд кассовых чеков.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала, как выбирать арбузы.
По словам врача, важно покупать арбузы в санкционированных для торговли местах. Арбуз внешне должен быть достаточно ярко окрашен.
Врач добавила, что если мякоть арбуза красная, а косточки белые, то в нём содержится большое количество нитратов и его есть нельзя.