Диетолог Соломатина рассказала о принципах выбора спелого арбуза

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала, как выбирать арбузы.

По словам врача, важно покупать арбузы в санкционированных местах для торговли.

«Но даже если мы смотрим на арбузы, которые прошли определённый контроль, всё равно нужно обратить внимание, чтобы арбуз не был повреждён. Если есть места открытые, даже совсем микроскопические, то это ворота для инфекции. От покупки такого арбуза лучше отказаться», — предупреждает специалист.

По её рекомендациям, арбуз внешне должен быть достаточно ярко окрашен.

«Хвостик не вялый, а именно сухой. Ещё нужно смотреть, чтобы пятно на боку, на котором он лежал, должно быть тёмным, а не светлым. Иначе есть опасность, что арбуз не дозрел, недополучил солнца», — отметила Соломатина.

Врач добавила, что если мякоть арбуза красная, а косточки белые, то в ягоде содержится большое количество нитратов и его есть нельзя.

«Но даже если он хороший, красный, косточки чёрные, то догрызать до корки всё равно не надо, потому что там нитраты собираются. Ну и нужно выбирать круглые арбузы», — заключила она.

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