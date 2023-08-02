Агроном Воробьёв дал рекомендации, как правильно выбрать арбуз

Биолог и агроном Михаил Воробьёв рассказал, как правильно выбрать спелый арбуз по звуку.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» агроном заявил, что наиболее оптимальный вариант проверки спелости арбуза заключается в звуке, который тот издаёт при постукивании.

Если арбуз звучит гулко, то в нём могут быть пустоты. Переспевший арбуз звучит как барабан, а недоспевший — очень тихо, отметил эксперт.

Ранее врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа заявила, что людям со сниженным иммунитетом и хроническими заболеваниями не стоит есть холодный арбуз.