Терапевт Лапа предупредила, что из-за холодного арбуза могут обостриться хронические заболевания

Врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа заявила, что людям со сниженным иммунитетом и хроническими заболеваниями не стоит есть холодный арбуз.

«Многие жалуются, что когда едят холодный арбуз, то сводит дёсны, зубы, нервы. Это точно возможно. Особенно если у нас есть, например, такие заболевания, как пародонтоз, который является маркером любого аутоиммунного заболевания», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, как только воспаляются дёсны, сразу воспаляется горло, вплоть до ангины.

«Это больше касается людей, чья иммунная система скомпрометирована, и которым надо заниматься своим здоровьем. А на здорового человека, я не думаю, что это каким-то образом повлияет. Я знаю, что многие едят не то что холодный арбуз, а по четыре или пять мороженых, и не болеют», — добавила Лапа.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России, кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.