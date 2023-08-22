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В ЯНАО почти на четверть вырос спрос на услуги дорожных строителей

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По данным сервиса по поиску работы HeadHunter, в Ямало-Ненецком автономном округе вырос спрос на дорожных строителей — на 23% по сравнению с прошлым годом.
В ЯНАО почти на четверть вырос спрос на услуги дорожных строителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

При этом выросла и средняя заработная плата, которую предлагают в регионе специалистам отрасли дорожного строительства в 2023 году, достигнув 114,9 тыс. рублей, тогда как в 2020-м она составляла 94,3 тыс. рублей.

В то же время в Санкт-Петербурге увеличился спрос на топ-менеджеров, пишет neva.today со ссылкой на данные hh.ru.

По сравнению с прошлым годом число вакансий выросло на 66%. Лидером оказалась Москва, где число таких вакансий прибавилось на 86%.

Ранее сообщалось, что, по данным сервиса «Авито Работа», более четверти россиян (26%) работают в одной компании более десяти лет, а 12% — семь — десять лет.

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