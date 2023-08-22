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Четверть россиян не меняли место работы на протяжении десяти лет

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Согласно данным нового исследования сервиса «Авито Работа», более четверти россиян (26%) работают в одной компании более десяти лет, а 12% — семь — десять лет.
Четверть россиян не меняли место работы на протяжении десяти лет
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Российская газета».

В течение пяти — семи лет в одной организации работают 13% опрошенных, три — четыре года — 17%, до трёх лет — 19%, менее одного года — 14%.

Абсолютное большинство респондентов (81%) заявили, что их устраивает их место работы, при этом 46% отметили, что всё же хотели бы небольших изменений.

Ещё 11% заявили, что хотели бы сменить работу, но по какой-то причине у них нет такой возможности.

Ранее в сервисе по поиску работы HeadHunter составили рейтинг десяти самых высокооплачиваемых вакансий на территории ЯНАО. Согласно данным, в ЯНАО самые высокие зарплаты предлагают стоматологам и инженерам.

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