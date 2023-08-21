Узнать больше

В ЯНАО самые высокие зарплаты предлагают стоматологам и инженерам

Короткая ссылка
В сервисе по поиску работы HeadHunter составили рейтинг десяти самых высокооплачиваемых вакансий на территории ЯНАО. Согласно рейтингу, в ЯНАО самые высокие зарплаты предлагают стоматологам и инженерам.
В ЯНАО самые высокие зарплаты предлагают стоматологам и инженерам
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса HeadHunter.

Стоматологу-хирургу-ортопеду-имплантологу предлагают от 350 тыс. до 600 тыс. рублей, а инженеру по бурению — от 350 тыс. до 410 тыс. рублей.

В рейтинге также находятся вакансии на водителей автомобиля категории D (от 298 850 рублей), буровых мастеров (от 342 тыс.), менеджеров производственного участка (338,5 тыс.).

В сервисе HeadHunter также отметили, что на данный момент в ЯНАО открыто почти четыре тыс. вакансий, из них 20% предлагают зарплату от 150 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что, согласно данным сервиса по поиску работы HeadHunter, в Калининградской области число вакансий для учителей выросло по итогам июля на 89% по сравнению с июлем 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить