В сервисе по поиску работы HeadHunter составили рейтинг десяти самых высокооплачиваемых вакансий на территории ЯНАО. Согласно рейтингу, в ЯНАО самые высокие зарплаты предлагают стоматологам и инженерам.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса HeadHunter.

Стоматологу-хирургу-ортопеду-имплантологу предлагают от 350 тыс. до 600 тыс. рублей, а инженеру по бурению — от 350 тыс. до 410 тыс. рублей.

В рейтинге также находятся вакансии на водителей автомобиля категории D (от 298 850 рублей), буровых мастеров (от 342 тыс.), менеджеров производственного участка (338,5 тыс.).

В сервисе HeadHunter также отметили, что на данный момент в ЯНАО открыто почти четыре тыс. вакансий, из них 20% предлагают зарплату от 150 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что, согласно данным сервиса по поиску работы HeadHunter, в Калининградской области число вакансий для учителей выросло по итогам июля на 89% по сравнению с июлем 2022 года.