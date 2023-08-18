В Калининградской области рост числа вакансий для учителей составил 89% в июле
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Об этом сообщает «Янтарный край».
Размер средней зарплаты учителя в регионе составляет 37 тыс. рублей, годовой рост — 11 071 рубль, тогда как в среднем по России рост составил 5430 рублей, а средняя зарплата достигла 42 360 рублей.
Ранее президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила, что в преддверии нового учебного года в России фиксируют повышение стоимости школьного набора в среднем на 7—8% по сравнению с прошлым годом.