В Калининградской области рост числа вакансий для учителей составил 89% в июле

Согласно данным сервиса по поиску работы HeadHunter, в Калининградской области число вакансий для учителей выросло по итогам июля на 89% по сравнению с июлем 2022 года.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Размер средней зарплаты учителя в регионе составляет 37 тыс. рублей, годовой рост — 11 071 рубль, тогда как в среднем по России рост составил 5430 рублей, а средняя зарплата достигла 42 360 рублей.

Ранее президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила, что в преддверии нового учебного года в России фиксируют повышение стоимости школьного набора в среднем на 7—8% по сравнению с прошлым годом.