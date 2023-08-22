Аксёнов поздравил россиян с Днём государственного флага

Глава Крыма Сергей Аксёнов в соцсетях поздравил жителей страны с Днём государственного флага.

«Наш флаг олицетворяет величие и славу Отечества, единство нашего многонационального народа, напоминает нам о блестящих победах и колоссальных достижениях нашей страны, вдохновляет нас на новые свершения», — цитирует Аксёнова «Крым 24» со ссылкой на его Telegram-канал.

В свою очередь, с поздравительной речью к жителям Татарстана обратился председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Он отметил, что флаг государства — это не только символ, который объединяет народ, но и воплощение идей патриотизма, миролюбия, надёжности, безопасности и духовных традиций, передаёт ГТРК «Татарстан».

Ранее сообщалось, что российские космонавты Сергей Прокопьев, Андрей Федяев и Дмитрий Петелин с борта МКС поздравили соотечественников с Днём государственного флага России.