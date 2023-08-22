Росздравнадзор получил уведомление о прекращении поставок «Зепатира»

В Росздравнадзоре получили уведомление о прекращении поставок препарата от гепатита С «Зепатир», но это не скажется на поставках в 2024 году.

«Компания MSD 07.07.2023 прислала в Росздравнадзор письмо о прекращении поставок препарата Зепатир на территорию России. При этом в письме указано, что данное решение не повлияет на поставки препарата, запланированные в 2024 году», — заявили RT в ведомстве.

Ранее в пресс-службе Минпромторга России заявили, что ряд российских предприятий разрабатывают аналог американского лекарственного препарата «Зепатир» против гепатита С.