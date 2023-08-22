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В Госдуме усомнились в реализации идеи введения должности школьного омбудсмена

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Полина Полетаева
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с RT прокомментировала предложение по введению должности школьного омбудсмена.
В Госдуме усомнились в реализации идеи введения должности школьного омбудсмена
  • РИА Новости

Парламентарий напомнила, что в школах есть социальные педагоги, психологи «и над ними ещё многочисленные контролёры».

«Не знаю, насколько эффективна идея введения должности школьного омбудсмена. Существующие проблемы надо решать не введением новой должности. Предотвратить конфликтные ситуации поможет профилактика деструктивных явлений в молодёжной среде», — считает Лантратова.

По мнению депутата, на данный момент гораздо важнее уделять больше внимания педагогам.

«Добиться для них достойных зарплат и снизить нагрузку. Хороший педагог и сам может помочь школьникам проработать практически любой конфликт, было бы у учителя время и силы на эту работу», — заключила собеседница RT.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить целесообразность создания и внедрения института уполномоченного по вопросам школьного обучения, или школьного омбудсмена. 

Подробнее — в материале RT.

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