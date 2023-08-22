В Петербурге средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей в июне 2023 года

В Санкт-Петербурге средняя зарплата составила 101 155 рублей в июне 2023 года.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на Петростат.

Самая высокая заработная плата составляет более 200 тыс. рублей в сфере добычи полезных ископаемых.

Также в июне увеличились зарплаты сотрудников страховых компаний и банков (до 162 тыс. рублей), представителей научной и технической сферы (до 122 тыс. рублей), а также работников складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности (до 109 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что, по данным сервиса по поиску работы HeadHunter, в Свердловской области доля вакансий с заработной платой от 100 тыс. рублей в месяц увеличилась в течение года до 22%.