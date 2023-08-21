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В Свердловской области выросло число вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей

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По данным сервиса по поиску работы HeadHunter, в Свердловской области доля вакансий с заработной платой от 100 тыс. рублей в месяц увеличилась в течение года до 22%.

Об этом сообщает URA.RU.

В текущий момент в регионе открыто 49 тыс. вакансий, из них 22% предлагают заработную плату от 100 тыс. рублей в месяц. Год назад на такие вакансии приходилось 17% от всех предложений о работе.

Зарплату от 100 тыс. рублей в месяц обычно предлагают компании из следующих сфер: «Строительство, недвижимость», «Розничная торговля», «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» и «Промышленное оборудование, техника, станки».

Ранее в пресс-службе платформы «Авито Работа» заявили, что в Москве на начало августа 2023 года количество вакансий в сфере строительства выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средние предлагаемые зарплаты — на 11%.

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