В Москве в августе количество вакансий в сфере строительства выросло в три раза

В пресс-службе платформы «Авито Работа» заявили, что в Москве на начало августа 2023 года количество вакансий в сфере строительства выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средние предлагаемые зарплаты — на 11%.

Об этом сообщает РИАМО.

Число вакансий на отделочников и штукатуров выросло в 4,8 раза, на бригадиров — в четыре раза, на монтажников — в три раза.

Самую высокую заработную плату предлагают бригадирам — 135 160 рублей, монтажникам — 107 916 рублей и крановщикам — 106 167 рублей. При этом в августе в Москве зарплата строителей составляет в среднем 89 080 рублей в месяц.

Управляющий директор «Авито Работы» Артём Кумпель добавил, что в Москве в ближайшие полгода можно ожидать увеличение спроса на специалистов сферы строительства ввиду быстрых темпов и огромных объёмов запланированных работ.

Ранее сообщалось, что, согласно данным сервиса по поиску работы HeadHunter, в Калининградской области число вакансий для учителей выросло по итогам июля на 89% по сравнению с июлем 2022 года.