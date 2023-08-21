Во всех школах Калининградской области создали первичные отделения «Движения первых»
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
На данный момент в регионе открыто 194 первичных отделения. Они действуют при школах, образовательных организациях среднего профессионального образования, вузах, а также при организациях дополнительного образования, молодёжных центрах, учреждениях культуры, досуга и спорта.
Ранее сообщалось, что в Тверской области обсудили подготовку к новому учебному году.