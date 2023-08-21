Во всех школах Калининградской области создали первичные отделения «Движения первых»

Во всех школах Калининградской области появились первичные отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На данный момент в регионе открыто 194 первичных отделения. Они действуют при школах, образовательных организациях среднего профессионального образования, вузах, а также при организациях дополнительного образования, молодёжных центрах, учреждениях культуры, досуга и спорта.

Ранее сообщалось, что в Тверской области обсудили подготовку к новому учебному году.