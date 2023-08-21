Узнать больше

Во всех школах Калининградской области создали первичные отделения «Движения первых»

Короткая ссылка
Во всех школах Калининградской области появились первичные отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых».
Во всех школах Калининградской области создали первичные отделения «Движения первых»
  • Gettyimages.ru
  • © Ableimages

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На данный момент в регионе открыто 194 первичных отделения. Они действуют при школах, образовательных организациях среднего профессионального образования, вузах, а также при организациях дополнительного образования, молодёжных центрах, учреждениях культуры, досуга и спорта.

Ранее сообщалось, что в Тверской области обсудили подготовку к новому учебному году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить