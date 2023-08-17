В Тверской области обсудили подготовку к новому учебному году
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru.
Подготовку к новому учебному году обсудили на заседании правительства региона.
В 39 школах отремонтированы спортзалы и пищеблоки. В 15 зданиях идёт комплексная модернизация.
Во всех школах установлены камеры видеонаблюдения и автоматические пожарные сигнализации.
Общая готовность общеобразовательных организаций в регионе оценивается в 97%.
Ранее президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила, что в преддверии нового учебного года в России фиксируют повышение стоимости школьного набора в среднем на 7—8% по сравнению с прошлым годом.