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В Тверской области обсудили подготовку к новому учебному году

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В Тверской области 1 сентября откроются 1093 региональных образовательных учреждения, в том числе школы, колледжи и детсады. В них будут учиться свыше 228,5 тыс. человек, что на 1107 больше, чем годом ранее.
В Тверской области обсудили подготовку к новому учебному году
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Подготовку к новому учебному году обсудили на заседании правительства региона.

В 39 школах отремонтированы спортзалы и пищеблоки. В 15 зданиях идёт комплексная модернизация.

Во всех школах установлены камеры видеонаблюдения и автоматические пожарные сигнализации.

Общая готовность общеобразовательных организаций в регионе оценивается в 97%.

Ранее президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила, что в преддверии нового учебного года в России фиксируют повышение стоимости школьного набора в среднем на 7—8% по сравнению с прошлым годом.

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