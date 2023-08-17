В Тверской области обсудили подготовку к новому учебному году

В Тверской области 1 сентября откроются 1093 региональных образовательных учреждения, в том числе школы, колледжи и детсады. В них будут учиться свыше 228,5 тыс. человек, что на 1107 больше, чем годом ранее.

РИА Новости