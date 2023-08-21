Тему беспилотников включили в программу начальной военной подготовки в школах
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Отмечается, что модуль №3 называется «Основы технической подготовки и связи».
Слушателям курса необходимо знать способы боевого применения и ведения разведки с помощью беспилотников.
Также в модуле представлены алгоритмы противодействия БПЛА противника и практические действия по управлению беспилотником.
Ранее сообщалось, что новый предмет «Основы безопасности и защита Родины» введут в школах с 1 сентября 2024 года.
Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова заявила, что новый школьный предмет по основам безопасности может быть похож на начальную военную подготовку.