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Специалист Леткова: новый школьный предмет по основам безопасности может быть похож на НВП

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Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова прокомментировала намерения властей ввести в школах страны с 2024 года предмет «Основы безопасности и защита Родины».
Специалист Леткова: новый школьный предмет по основам безопасности может быть похож на НВП
  • Gettyimages.ru
  • © Compassionate Eye Foundation/Martin Barraud

Новый школьный предмет, которым предполагается заменить ОБЖ, может быть похож на уроки по начальной военной подготовке (НВП), заявила Леткова в беседе с телеканалом «Звезда».

«Будет что-то похожее на НВП в советское время, где учили самообороне, учили разбирать автомат Калашникова, пользоваться оружием, знать, как себя вести в экстренных ситуациях», — объяснила она.

По мнению Летковой, новый предмет должен вызвать интерес как у детей, так и у родителей.

Ранее сообщалось, что новый предмет «Основы безопасности и защита Родины» введут в школах с 1 сентября 2024 года.

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