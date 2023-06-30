Специалист Леткова: новый школьный предмет по основам безопасности может быть похож на НВП
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- © Compassionate Eye Foundation/Martin Barraud
Новый школьный предмет, которым предполагается заменить ОБЖ, может быть похож на уроки по начальной военной подготовке (НВП), заявила Леткова в беседе с телеканалом «Звезда».
«Будет что-то похожее на НВП в советское время, где учили самообороне, учили разбирать автомат Калашникова, пользоваться оружием, знать, как себя вести в экстренных ситуациях», — объяснила она.
По мнению Летковой, новый предмет должен вызвать интерес как у детей, так и у родителей.
Ранее сообщалось, что новый предмет «Основы безопасности и защита Родины» введут в школах с 1 сентября 2024 года.