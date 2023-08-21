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В Росздравнадзоре подтвердили, что глава московского отделения спас стюардессу

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В пресс-службе Росздравнадзора подтвердили информацию о том, что глава территориального органа ведомства по Москве и Московской области Роман Курынин оказал экстренную помощь стюардессе во время полёта.
В Росздравнадзоре подтвердили, что глава московского отделения спас стюардессу
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«Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области, врач по образованию Роман Курынин летел рейсом Сочи — Москва. Во время полёта одной из стюардесс стало плохо: женщина потеряла сознание из-за остановки сердца. Роман Курынин сразу же приступил к экстренным реанимационным мероприятиям, включая непрямой массаж сердца», — сказали RT в ведомстве.

Отмечается, что вскоре самолёт экстренно приземлился в Волгограде и ожидавшая в аэропорту реанимационная бригада скорой медицинской помощи оперативно доставила женщину в городскую больницу.

Ранее сообщалось, что самолёт Сочи — Москва совершил экстренную посадку в Волгограде из-за инсульта и остановки сердца у стюардессы. Находившийся на борту руководитель столичного управления Росздравнадзора Роман Курынин оказал помощь девушке и запустил её сердце. 

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