В Росздравнадзоре подтвердили, что глава московского отделения спас стюардессу
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«Руководитель территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области, врач по образованию Роман Курынин летел рейсом Сочи — Москва. Во время полёта одной из стюардесс стало плохо: женщина потеряла сознание из-за остановки сердца. Роман Курынин сразу же приступил к экстренным реанимационным мероприятиям, включая непрямой массаж сердца», — сказали RT в ведомстве.
Отмечается, что вскоре самолёт экстренно приземлился в Волгограде и ожидавшая в аэропорту реанимационная бригада скорой медицинской помощи оперативно доставила женщину в городскую больницу.
Ранее сообщалось, что самолёт Сочи — Москва совершил экстренную посадку в Волгограде из-за инсульта и остановки сердца у стюардессы. Находившийся на борту руководитель столичного управления Росздравнадзора Роман Курынин оказал помощь девушке и запустил её сердце.