Самолёт экстренно сел в Волгограде из-за остановки сердца у стюардессы

Самолёт Сочи — Москва совершил экстренную посадку в Волгограде из-за инсульта и остановки сердца у стюардессы.

Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что бортпроводнице самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» стало плохо после набора высоты.

В связи с произошедшим командир экипажа спросил у пассажиров по громкой связи, может ли кто-то из них оказать помощь стюардессе.

В сообщении говорится, что находившийся на борту руководитель столичного управления Росздравнадзора Роман Курынин оказал помощь девушке и запустил её сердце.

В аэропорту Волгограда стюардессу встретили врачи, её госпитализировали.

В начале августа пассажирский самолёт авиакомпании S7 столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска.