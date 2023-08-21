Узнать больше

Самолёт экстренно сел в Волгограде из-за остановки сердца у стюардессы

Короткая ссылка
Самолёт Сочи — Москва совершил экстренную посадку в Волгограде из-за инсульта и остановки сердца у стюардессы.
Самолёт экстренно сел в Волгограде из-за остановки сердца у стюардессы
  • Gettyimages.ru
  • © Oli Kellett

Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что бортпроводнице самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» стало плохо после набора высоты. 

В связи с произошедшим командир экипажа спросил у пассажиров по громкой связи, может ли кто-то из них оказать помощь стюардессе.

В сообщении говорится, что находившийся на борту руководитель столичного управления Росздравнадзора Роман Курынин оказал помощь девушке и запустил её сердце. 

В аэропорту Волгограда стюардессу встретили врачи, её госпитализировали.

В начале августа пассажирский самолёт авиакомпании S7 столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить