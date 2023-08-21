Самолёт экстренно сел в Волгограде из-за остановки сердца у стюардессы
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Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что бортпроводнице самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» стало плохо после набора высоты.
В связи с произошедшим командир экипажа спросил у пассажиров по громкой связи, может ли кто-то из них оказать помощь стюардессе.
В сообщении говорится, что находившийся на борту руководитель столичного управления Росздравнадзора Роман Курынин оказал помощь девушке и запустил её сердце.
В аэропорту Волгограда стюардессу встретили врачи, её госпитализировали.
В начале августа пассажирский самолёт авиакомпании S7 столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска.