Самолёт авиакомпании S7 столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска
Информация об этом появилась в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«При разбеге самолёта, выполнявшего рейс № 6329 сообщением «Иркутск-Якутск», произошло столкновение со стаей птиц», — говорится в сообщении.
Отмечается, что экипаж принял решение прервать взлёт и вернуться на стоянку.
Ранее в Новосибирске самолёт совершил экстренную посадку из-за попадания птицы в фюзеляж.
Ранее в Росавиации заявили, что в России возросло число столкновений самолётов с птицами.