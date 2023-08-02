Пассажирский самолёт авиакомпании S7 столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«При разбеге самолёта, выполнявшего рейс № 6329 сообщением «Иркутск-Якутск», произошло столкновение со стаей птиц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж принял решение прервать взлёт и вернуться на стоянку.

Ранее в Новосибирске самолёт совершил экстренную посадку из-за попадания птицы в фюзеляж.

Ранее в Росавиации заявили, что в России возросло число столкновений самолётов с птицами.