Росавиация: в России возросло число столкновений самолётов с птицами

Количество столкновений самолётов с птицами в России за январь — май 2023 года возросло на 82%, сообщила Росавиация. По данным ведомства, такие факты могут говорить о недочётах в работе аэропортов и других организаций, задействованных в организации полётов.

Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо главы Росавиации Александра Нерадько, которое он отправил руководителям территориальных подразделений ведомства и авиационных предприятий.

«На 31 мая в гражданской авиации зарегистрирован 31 такой инцидент против 17 на 31 мая 2022 года», — пишет издание.

Глава Росавиации рекомендовал руководителям авиакомпаний провести занятия с экипажами по действиям в сложной орнитологической обстановке.

Так, 3 апреля самолёт столкнулся с птицами во время рейса Санкт-Петербург — Самара, инцидент произошёл во время посадки в аэропорту Курумоч.