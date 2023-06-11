Росавиация: в России возросло число столкновений самолётов с птицами
- РИА Новости
Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо главы Росавиации Александра Нерадько, которое он отправил руководителям территориальных подразделений ведомства и авиационных предприятий.
«На 31 мая в гражданской авиации зарегистрирован 31 такой инцидент против 17 на 31 мая 2022 года», — пишет издание.
Глава Росавиации рекомендовал руководителям авиакомпаний провести занятия с экипажами по действиям в сложной орнитологической обстановке.
Так, 3 апреля самолёт столкнулся с птицами во время рейса Санкт-Петербург — Самара, инцидент произошёл во время посадки в аэропорту Курумоч.