Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Росавиация: в России возросло число столкновений самолётов с птицами

Короткая ссылка
Количество столкновений самолётов с птицами в России за январь — май 2023 года возросло на 82%, сообщила Росавиация. По данным ведомства, такие факты могут говорить о недочётах в работе аэропортов и других организаций, задействованных в организации полётов.
Росавиация: в России возросло число столкновений самолётов с птицами
  • РИА Новости

Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо главы Росавиации Александра Нерадько, которое он отправил руководителям территориальных подразделений ведомства и авиационных предприятий.

«На 31 мая в гражданской авиации зарегистрирован 31 такой инцидент против 17 на 31 мая 2022 года», — пишет издание. 

Глава Росавиации рекомендовал руководителям авиакомпаний провести занятия с экипажами по действиям в сложной орнитологической обстановке.

Так, 3 апреля самолёт столкнулся с птицами во время рейса Санкт-Петербург — Самара, инцидент произошёл во время посадки в аэропорту Курумоч.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить