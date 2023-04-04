Самолёт столкнулся с птицами при посадке в аэропорту Самары

Самолёт столкнулся с птицами во время рейса Санкт-Петербург — Самара, инцидент произошёл во время посадки в аэропорту Курумоч вечером 3 апреля.

Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

«Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России устанавливаются причины и обстоятельства происшествия», — сообщило ведомство.

В декабре 2022 года самолёт американской авиакомпании United Airlines совершил в Гонконге экстренную посадку из-за возгорания. По предварительным данным, в один из двигателей попала птица.