Самолёт столкнулся с птицами при посадке в аэропорту Самары
- РИА Новости
Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
«Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России устанавливаются причины и обстоятельства происшествия», — сообщило ведомство.
В декабре 2022 года самолёт американской авиакомпании United Airlines совершил в Гонконге экстренную посадку из-за возгорания. По предварительным данным, в один из двигателей попала птица.