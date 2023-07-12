В Новосибирске самолёт совершил экстренную посадку из-за попадания птицы в фюзеляж
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Об этом информирует Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства вынужденной посадки воздушного судна в аэропорту Новосибирска», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, самолёт, на борту которого находились 156 пассажиров, благополучно совершил посадку.
В мае пассажирский самолёт «Аэрофлота» Airbus 320 рейсом из Казани выполнил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.