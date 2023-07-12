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В Новосибирске самолёт совершил экстренную посадку из-за попадания птицы в фюзеляж

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Самолёт Airbus A321, следовавший рейсом из Новокузнецка в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска в связи с попаданием птицы в фюзеляж.
В Новосибирске самолёт совершил экстренную посадку из-за попадания птицы в фюзеляж
  • Gettyimages.ru
  • © nayuki

Об этом информирует Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства вынужденной посадки воздушного судна в аэропорту Новосибирска», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, самолёт, на борту которого находились 156 пассажиров, благополучно совершил посадку.

В мае пассажирский самолёт «Аэрофлота» Airbus 320 рейсом из Казани выполнил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.

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