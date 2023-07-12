В Новосибирске самолёт совершил экстренную посадку из-за попадания птицы в фюзеляж

Самолёт Airbus A321, следовавший рейсом из Новокузнецка в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска в связи с попаданием птицы в фюзеляж.

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