Самолёт «Аэрофлота» благополучно приземлился в Шереметьеве

Пассажирский самолёт «Аэрофлота» Airbus 320 рейсом из Казани выполнил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В 13:07 мск борт сел штатно в Шереметьеве», — говорится в сообщении.

В компании «Аэрофлот» прокомментировали ситуацию.

«При выполнении рейса SU1191 Казань – Москва от 4.05.2023 ложно сработала индикация двери багажного отсека. Посадка выполнена в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее самолёт «Аэрофлота» готовился к аварийной посадке в Шереметьеве.

Также сообщалось, что авиакомпании начали отменять рейсы по России из-за сокращения субсидий.