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«Известия»: авиакомпании начали отменять рейсы по России из-за сокращения субсидий

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Российские авиаперевозчики начали массово отменять рейсы по стране из-за сокращения государственных субсидий.
«Известия»: авиакомпании начали отменять рейсы по России из-за сокращения субсидий
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

«Росавиация подошла к вопросу формально: убрали из программы те маршруты, на которые авиакомпании ещё не заключили договоры о софинансировании рейсов с региональными властями», — заявил собеседник издания.

Отмечается, что в 2023 году на выполнение региональных рейсов правительство выделило отечественным перевозчикам 7,5 млрд рублей.

Ранее замглавы Минтранса России Игорь Чалик заявил, что стоимость внутренних авиаперевозок в стране в 2023 году может вырасти на 15—30% без субсидий авиакомпаниям.

Сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.

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