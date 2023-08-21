Для пострадавших в Махачкале благотворительные фонды собрали более 60 млн рублей
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Об этом сообщает пресс-служба администрации республики.
«Глава Дагестана (Сергей Меликов. — RT) поблагодарил фонды «Надежда» и «Инсан» за сбор средств для помощи пострадавшим при взрыве», — уточняется в сообщении пресс-службы.
Фонды получают право самостоятельного распределения средств для пострадавших, отметил Меликов.
Для того чтобы эта помощь достигла каждого нуждающегося, планируется организовать совещание, на котором будет обсуждаться координация действий.
В результате взрыва на автозаправке в Махачкале погибли 35 человек, в том числе три ребёнка.
Также глава Минтруда Дагестана Мурад Казиев заявил, что за каждой семьёй, пострадавшей при взрыве в Махачкале, закрепили соцработника.