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Для пострадавших в Махачкале благотворительные фонды собрали более 60 млн рублей

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Два благотворительных фонда собрали свыше 60 млн рублей для пострадавших при взрыве в Махачкале.
Для пострадавших в Махачкале благотворительные фонды собрали более 60 млн рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает пресс-служба администрации республики.

«Глава Дагестана (Сергей Меликов. — RT) поблагодарил фонды «Надежда» и «Инсан» за сбор средств для помощи пострадавшим при взрыве», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Фонды получают право самостоятельного распределения средств для пострадавших, отметил Меликов.

Для того чтобы эта помощь достигла каждого нуждающегося, планируется организовать совещание, на котором будет обсуждаться координация действий.

В результате взрыва на автозаправке в Махачкале погибли 35 человек, в том числе три ребёнка.

Также глава Минтруда Дагестана Мурад Казиев заявил, что за каждой семьёй, пострадавшей при взрыве в Махачкале, закрепили соцработника.

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