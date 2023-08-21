Голикова: уровень безработицы уменьшился в 71 субъекте России с начала года
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Об этом сообщает сайт правительства России.
«Если рассмотреть ситуацию в разрезе регионов, то, согласно методологии МОТ, уровень общей безработицы с начала года снизился в 71 субъекте», — сказала Голикова.
Количество безработных в России сократилось на 71 тысячу человек за год, свидетельствуют данные центров занятости.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что уровень безработицы в Москве достиг минимума за последние десять лет — он снизился до 0,33%.
Также член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала благоприятной ситуацию на рынке труда.