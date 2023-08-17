Безработица в Москве достигла рекордно низкого уровня за десять лет

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что уровень безработицы в Москве достиг минимума за последние десять лет — он снизился до 0,33%.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Это рекордно низкие показатели за последние десять лет. Число официально зарегистрированных безработных составляет 23,9 тыс. человек», — подчеркнула Ракова.

По её словам, количество предложений в столице превысило число соискателей: на одного человека приходится 18 вакансий.

Москва вошла в тройку регионов — лидеров России с самым низким уровнем безработицы, заключила вице-мэр.

Ранее, по сообщению НСН, Анастасия Ракова заявила, что в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства приняли участие почти 6 тыс. соискателей и 150 крупнейших работодателей.