Безработица в Москве достигла рекордно низкого уровня за десять лет
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«Это рекордно низкие показатели за последние десять лет. Число официально зарегистрированных безработных составляет 23,9 тыс. человек», — подчеркнула Ракова.
По её словам, количество предложений в столице превысило число соискателей: на одного человека приходится 18 вакансий.
Москва вошла в тройку регионов — лидеров России с самым низким уровнем безработицы, заключила вице-мэр.
Ранее, по сообщению НСН, Анастасия Ракова заявила, что в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства приняли участие почти 6 тыс. соискателей и 150 крупнейших работодателей.