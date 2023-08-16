Депутат Бессараб назвала благоприятной ситуацию на рынке труда

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала ситуацию на рынке труда.

«Сегодня достаточно благоприятная для работников ситуация создаётся на рынке труда. По оценкам статданных и экспертов, у нас уровень безработицы достиг значений ниже допандемийных. В отдельных регионах уровень безработицы снизился значительно», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, на представленное число вакансий в четыре-пять раз меньше заявок по трудоустройству.

Как отметила Бессараб, профсоюзы ожидают повышения социальной эффективности работодателей на основе довольно высокой конкуренции за специалистов на рынке труда.

Ранее HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, какие профессии окажутся востребованными на рынке труда осенью 2023 года.