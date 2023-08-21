Мошенники украли у пенсионерки 2 млн рублей и похитили женщину
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По данным ведомства, в следственные органы обратилась девушка. Она рассказала, что её 75-летняя бабушка ушла из квартиры и пропала. После этого ей поступил звонок от незнакомца, который заявил, что «бабушка находится у него под контролем» и попросил за сведения о её местонахождении 3 млн рублей.
Следователи предположили, что за день до пропажи пенсионерки ей позвонил мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о попытке родственников завладеть её средствами на счету. «С целью сохранения средств» женщина купила телефон и сообщила злоумышленнику его номер. Мошенник вынудил жертву прибыть в отделение банка во Владивостоке и перевести средства на «безопасный счёт».
«Женщина согласилась, после чего мошенник вызвал такси, на котором женщина была доставлена в отделение банка, где её встретил незнакомый мужчина и передал реквизиты банковского счёта, по которому потерпевшая перевела денежные средства в размере 2 млн рублей на счёт мошеннику», — сообщили в СК России.
Впоследствии незнакомец снял для пенсионерки гостиницу, где она провела двое суток. Женщину полиция обнаружила в Уссурийске, куда её злоумышленник направил потом.
Возбуждено уголовное дело о похищении человека из корыстных побуждений.
Ранее Следственный комитет России заявил, что следователи предъявили обвинение по ряду статей жителю Челябинска, державшему девушку взаперти 14 лет.
Мужчина уже отправлен в СИЗО, его обвиняют в похищении человека, убийстве и изнасиловании.
Также центральный суд Челябинска освободил задержанную правоохранительными органами Валентину Ческидову — его мать.