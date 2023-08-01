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СК предъявил обвинение державшему девушку взаперти 14 лет жителю Челябинска

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Следственный комитет России заявил, что следователи предъявили обвинение по ряду статей жителю Челябинска, державшему девушку взаперти 14 лет.
СК предъявил обвинение державшему девушку взаперти 14 лет жителю Челябинска
  • РИА Новости

«В Челябинской области следственными органами СК России мужчине предъявлено обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Уточняется, что его матери было предъявлено обвинение в похищении человека.

СК уже направил в суд ходатайство об аресте обоих обвиняемых.

Ранее Следственный комитет России ранее опубликовал видео из дома в посёлке Смолино Челябинской области, где маньяк 14 лет удерживал похищенную им девушку. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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