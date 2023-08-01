СК предъявил обвинение державшему девушку взаперти 14 лет жителю Челябинска

Следственный комитет России заявил, что следователи предъявили обвинение по ряду статей жителю Челябинска, державшему девушку взаперти 14 лет.

«В Челябинской области следственными органами СК России мужчине предъявлено обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Уточняется, что его матери было предъявлено обвинение в похищении человека.

СК уже направил в суд ходатайство об аресте обоих обвиняемых.

Ранее Следственный комитет России ранее опубликовал видео из дома в посёлке Смолино Челябинской области, где маньяк 14 лет удерживал похищенную им девушку. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.