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Суд арестовал державшего девушку взаперти 14 лет жителя Челябинской области

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Суд отправил под стражу державшего девушку взаперти 14 лет жителя Челябинской области.
Суд арестовал державшего девушку взаперти 14 лет жителя Челябинской области
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости

Он арестован до 30 сентября. 

Ранее Следственный комитет России заявил, что следователи предъявили обвинение по ряду статей жителю Челябинской области, державшему девушку взаперти 14 лет.

Обвинение было предъявлено и его матери, которая также была задержана.

До этого Следственный комитет России опубликовал видео из дома в посёлке Смолино Челябинской области, где маньяк 14 лет удерживал похищенную им девушку. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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