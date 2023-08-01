Суд освободил мать жителя Челябинской области, который 14 лет держал девушку взаперти

Центральный суд Челябинска освободил задержанную правоохранительными органами Валентину Ческидову — мать жителя Челябинской области, который в течение 14 лет держал девушку взаперти.

«Освободить Ческидову в зале суда. В ходатайстве следователя отказать», — приводит сообщение ТАСС.

На суде Ческидова заявила, что девушка, которой удалось сбежать из плена, якобы на протяжении 14 лет жила с её сыном добровольно. Она обвиняется по статье о похищении.

Ранее Следственный комитет России заявил, что следователи предъявили обвинение по ряду статей жителю Челябинска, державшему девушку взаперти 14 лет.

Мужчина уже отправлен в СИЗО, его обвиняют в похищении человека, убийстве и изнасиловании.