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Суд освободил мать жителя Челябинской области, который 14 лет держал девушку взаперти

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Центральный суд Челябинска освободил задержанную правоохранительными органами Валентину Ческидову — мать жителя Челябинской области, который в течение 14 лет держал девушку взаперти.

«Освободить Ческидову в зале суда. В ходатайстве следователя отказать», — приводит сообщение ТАСС.

На суде Ческидова заявила, что девушка, которой удалось сбежать из плена, якобы на протяжении 14 лет жила с её сыном добровольно. Она обвиняется по статье о похищении.

Ранее Следственный комитет России заявил, что следователи предъявили обвинение по ряду статей жителю Челябинска, державшему девушку взаперти 14 лет. 

Мужчина уже отправлен в СИЗО, его обвиняют в похищении человека, убийстве и изнасиловании.

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