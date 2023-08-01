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Мать смолинского маньяка заявила, что девушка 14 лет жила с её сыном добровольно

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Мать смолинского маньяка Валентина Ческидова заявила, что девушка, которой удалось сбежать из плена, на протяжении 14 лет жила с её сыном добровольно.

«Катя жила по своей воле, у нас все двери раскрыты — проходите, выбегай!» — сказала мать в суде.

Мать мужчины обвиняется по делу о похищении.

Как рассказали RT в храме Владимира Равноапостольного в посёлке Смолино, куда Ческидова регулярно ходила, на её руках видели синяки, словно её кто-то бил.

«Приходила два-три раза в неделю, чтобы помогать на кухне в нашей трапезной: морковку почистить, заготовки сделать. Оставалась ли она на богослужения, не знаю. Она всегда казалась дружелюбной, открытой, всегда здоровалась», — сообщил собеседник RT.

Ранее Следственный комитет России опубликовал видео из дома в посёлке Смолино Челябинской области, где маньяк 14 лет удерживал похищенную им девушку. Ему предъявлено обвинение в похищении человека, убийстве и изнасиловании. Суд его уже арестовал.

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