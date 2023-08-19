Узнать больше

Шойгу поздравил работников и выпускников военных училищ с 80-летием со дня их основания

Короткая ссылка
Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил ветеранов, воспитанников, преподавательский состав и выпускников суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ с 80-летием со дня их основания, которое будет отмечаться 21 августа 2023 года.
Шойгу поздравил работников и выпускников военных училищ с 80-летием со дня их основания
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Он напомнил, что история этих училищ началась в 1943 году, когда руководство страны приняло решение о создании образовательных организаций.

«Сегодня это эффективная школа воспитания всесторонне развитых граждан, настоящих патриотов России», — приводит слова Шойгу пресс-служба оборонного ведомства.

Министр подчеркнул, что инновационная система обучения, основанная на передовом педагогическом опыте, в сочетании с начальной военной подготовкой обеспечивает высокий уровень образования, позволяет прививать учащимся непреложные нравственные ценности, закладывать фундамент профессионального самоопределения.

30 июля Шойгу в поздравлении с Днём ВМФ отметил, что Военно-морской флот России играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить