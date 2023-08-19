Шойгу поздравил работников и выпускников военных училищ с 80-летием со дня их основания

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил ветеранов, воспитанников, преподавательский состав и выпускников суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ с 80-летием со дня их основания, которое будет отмечаться 21 августа 2023 года.

Он напомнил, что история этих училищ началась в 1943 году, когда руководство страны приняло решение о создании образовательных организаций.

«Сегодня это эффективная школа воспитания всесторонне развитых граждан, настоящих патриотов России», — приводит слова Шойгу пресс-служба оборонного ведомства.

Министр подчеркнул, что инновационная система обучения, основанная на передовом педагогическом опыте, в сочетании с начальной военной подготовкой обеспечивает высокий уровень образования, позволяет прививать учащимся непреложные нравственные ценности, закладывать фундамент профессионального самоопределения.

30 июля Шойгу в поздравлении с Днём ВМФ отметил, что Военно-морской флот России играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы страны.