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Шойгу: ВМФ России играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы Родины

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в поздравлении с Днём ВМФ отметил, что Военно-морской флот России играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы страны.

Текст поздравления опубликован на сайте Минобороны.

«Сегодня Военно-морской флот играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы нашей Родины», — говорится в сообщении.

Шойгу отметил, что личный состав ВМФ успешно выполняет стоящие перед ним задачи.

Глава военного ведомства пожелал всем причастным к празднику крепкого здоровья, стойкости духа и новых достижений в службе на благо России.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин 30 июля примет участие в Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

Также поступала информация, что факелы Ростральных колонн в Петербурге зажгут в честь Дня ВМФ.

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